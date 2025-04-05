تفكك بؤرة إجرامية في كفر الشيخ.. ضبط أسلحة ومخدرات بحوزة 4 أشخاص بمطوبس

كفر الشيخ - إسلام عمار:

نجح رجال قطاع مكافحة الأسلحة والذخائر بمديرية أمن كفر الشيخ، في إلقاء القبض على 4 أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة ومواد مخدرة بقرية إبيانة التابعة لمركز مطوبس.

وردت معلومات إلى المقدم محمد مفرح، رئيس قطاع مكافحة الأسلحة والذخائر بمديرية أمن كفر الشيخ، عن وجود بؤرة مشبوهة تخصصت في تجارة الأسلحة النارية والبيضاء والذخائر غير المرخصة، يتزعمها أحد المتهمين بقرية إبيانة التابعة لمركز مطوبس.

شُكلت حملة أمنية مكبرة من الإدارة ضمت ضباط مركز شرطة مطوبس، وتوجهت نحو عنوان المتحرى عنه بقرية إبيانة. وبمداهمة المسكن، جرى ضبط كل من:

"هشام.م.أ.ز"، وشهرته "السلكاوي"، 33 عامًا، عاطل، ويقيم بقرية إبيانة التابعة لمركز مطوبس، وسبق اتهامه في 6 قضايا متنوعة ما بين مخدرات وسرقات، وهارب من حكم قضائي بالسجن المؤبد.

"سعد.ج.ر.ا"، 38 عامًا، حاصل على دبلوم فني زراعي، ويقيم بقرية منية المرشد التابعة لنفس المركز، وسبق اتهامه في 4 قضايا متنوعة ما بين مخدرات وسرقة بالإكراه.

"مصطفى.ع.م.ت"، 25 عامًا، عاطل، ويقيم بقرية إدفينا التابعة لمركز رشيد بمحافظة البحيرة.

"أحمد.م.م.ا"، وشهرته "حمادة"، 29 عامًا، عاطل، ويقيم بقرية إدفينا التابعة لمركز رشيد بمحافظة البحيرة.

وعُثر بحوزتهم على 3 بنادق خرطوش، و7 فرد خرطوش محلية الصنع، وكيلو جرام من مخدر الحشيش، و150 جرامًا من مخدر الهيروين، و100 جرام من مخدر الشابو، وذخائر خرطوش، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

وتحرر بذلك المحضر اللازم بالواقعة، وجرى إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.