إعلان

تفكك بؤرة إجرامية في كفر الشيخ.. ضبط أسلحة ومخدرات بحوزة 4 أشخاص بمطوبس

09:45 م السبت 05 أبريل 2025

مديرية أمن كفر الشيخ

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كفر الشيخ - إسلام عمار:

نجح رجال قطاع مكافحة الأسلحة والذخائر بمديرية أمن كفر الشيخ، في إلقاء القبض على 4 أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة ومواد مخدرة بقرية إبيانة التابعة لمركز مطوبس.

وردت معلومات إلى المقدم محمد مفرح، رئيس قطاع مكافحة الأسلحة والذخائر بمديرية أمن كفر الشيخ، عن وجود بؤرة مشبوهة تخصصت في تجارة الأسلحة النارية والبيضاء والذخائر غير المرخصة، يتزعمها أحد المتهمين بقرية إبيانة التابعة لمركز مطوبس.

شُكلت حملة أمنية مكبرة من الإدارة ضمت ضباط مركز شرطة مطوبس، وتوجهت نحو عنوان المتحرى عنه بقرية إبيانة. وبمداهمة المسكن، جرى ضبط كل من:

"هشام.م.أ.ز"، وشهرته "السلكاوي"، 33 عامًا، عاطل، ويقيم بقرية إبيانة التابعة لمركز مطوبس، وسبق اتهامه في 6 قضايا متنوعة ما بين مخدرات وسرقات، وهارب من حكم قضائي بالسجن المؤبد.

"سعد.ج.ر.ا"، 38 عامًا، حاصل على دبلوم فني زراعي، ويقيم بقرية منية المرشد التابعة لنفس المركز، وسبق اتهامه في 4 قضايا متنوعة ما بين مخدرات وسرقة بالإكراه.

"مصطفى.ع.م.ت"، 25 عامًا، عاطل، ويقيم بقرية إدفينا التابعة لمركز رشيد بمحافظة البحيرة.

"أحمد.م.م.ا"، وشهرته "حمادة"، 29 عامًا، عاطل، ويقيم بقرية إدفينا التابعة لمركز رشيد بمحافظة البحيرة.

وعُثر بحوزتهم على 3 بنادق خرطوش، و7 فرد خرطوش محلية الصنع، وكيلو جرام من مخدر الحشيش، و150 جرامًا من مخدر الهيروين، و100 جرام من مخدر الشابو، وذخائر خرطوش، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

وتحرر بذلك المحضر اللازم بالواقعة، وجرى إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مديرية أمن كفر الشيخ قطاع مكافحة الأسلحة والذخائر القبض على 4 أشخاص مواد مخدرة النيابة العامة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

"مدن الصواريخ" الإيرانية: لماذا تكشف طهران الآن عن مواقع إطلاق الصواريخ السرية الموجودة تحت الأرض؟
الرحلة الأخيرة.. نهاية مأساوية لسائق "أوبر" حلوان بعد تغييبه في الإسكندرية- (تفاصيل)