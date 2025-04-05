إصابة فتاة بـ"قرحة" في بني سويف بسبب انفجار صاروخ ألعاب نارية

بني سويف-حمدي سليمان:

أصيبت فتاة من قرية المسيد التابعة لمركز إهناسيا محافظة بني سويف، نتيجة انفجار صاروخ ألعاب نارية في عينها.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، بوصول "دنيا.ر.ح"، 15 عامًا، إلى مستشفى الرمد، مصابة بإصابات خطيرة في عينيها، بسبب انفجار صاروخ ألعاب نارية فيها.

واستقبل مستشفى رمد بنى سويف الفتاة، وبتوقيع الكشف الطبي عليها، تبينّ إصابتها بقرحة بالعينين إثر انفجار صاروخ ألعاب نارية، ألقاه الأطفال أثناء لهوهم في الشارع

جرى تحرير المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وظروفها وملابساتها.