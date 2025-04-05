حبس 3 عناصر إجرامية لحيازتهم 8 كيلو حشيش بشبرا الخيمة



القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس 3 عناصر إجرامية 4 أيام على ذمة التحقيقات لحيازتهم 8 كيلو حشيش، كما قررت النيابة إرسال المضبوطات الى المعمل الجنائى وطلب تحريات مباحث قسم شرطة أول شبرا الخيمة حول ظروف وملابسات الواقعة وطلب صحيفة الحالة الجنائية للمتهمين.

البداية عندما كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، ملابسات تداول مقطع فيديو قيام عدد من الأشخاص بترويج المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة.

تلقى اللواء عبد الفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية بورود معلومات إلى اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية واللواء محمد فوزي رئيس مباحث القليوبية من المقدم يوسف الشامى رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة بتداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام عدد من الأشخاص بترويج المواد المخدرة بدائرة القسم.

بالفحص بقيادة المقدم يوسف الشامى رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة أمكن تحديدهم وهم (3 أشخاص "سبق اتهامهم فى قضايا " مخدرات، مشاجرة، حيازة سلاح نارى" - مقيمين بدائرة القسم).

وعقب تقنين الإجراءات بقيادة النقيب مصطفي الحصري والنقيب أحمد خليل والنقيب محمد الحسينى والنقيب محمد الجزار معاوني رئيس المباحث تم ضبطهم وبحوزتهم (5 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 3 كيلو جرام بودرة حشيش صناعي - كمية لمخدر "الهيروين، البودر" - 2 فرد محلى وعدد من الطلقات)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.