كارثة على الطريق.. انقلاب سيارة واشتعالها ونجاة شابين بأعجوبة في الوادي الجديد

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أنقذت العناية الإلهية، شابين من الموت المحقق بعد انقلاب سيارة ملاكي كانا يستقلانها واشتعال النيران فيها على أحد الطرق السريعة بمركز الداخلة بمحافظة الوادى الجديد.

اللواء محمد حامد هاشم مدير أمن الوادى الجديد تلقى بلاغا من إدارة النجدة يفيد انقلاب سيارة ملاكي كان يستقلها شخصين واشتعال النيران فيها ونتج عن الحادث إصابة كلا من أحمد محمد أحمد فرج (20 سنة)، أحمد رمضان محمد حسن صالح (20 سنة) مقيمين بمدينة غرب الموهوب وجرى نقلهم إلى مستشفى الداخلة التخصصي، وجرى تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.