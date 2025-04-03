إعلان

كارثة على الطريق.. انقلاب سيارة واشتعالها ونجاة شابين بأعجوبة في الوادي الجديد

12:09 م الخميس 03 أبريل 2025

انقلاب سيارة ارشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أنقذت العناية الإلهية، شابين من الموت المحقق بعد انقلاب سيارة ملاكي كانا يستقلانها واشتعال النيران فيها على أحد الطرق السريعة بمركز الداخلة بمحافظة الوادى الجديد.

اللواء محمد حامد هاشم مدير أمن الوادى الجديد تلقى بلاغا من إدارة النجدة يفيد انقلاب سيارة ملاكي كان يستقلها شخصين واشتعال النيران فيها ونتج عن الحادث إصابة كلا من أحمد محمد أحمد فرج (20 سنة)، أحمد رمضان محمد حسن صالح (20 سنة) مقيمين بمدينة غرب الموهوب وجرى نقلهم إلى مستشفى الداخلة التخصصي، وجرى تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

انقلاب سيارة الوادي الجديد حوادث الطرق
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

هاني توفيق يكشف: الأثر الأكبر لرسوم ترامب الجمركية على مصر
رسوم ترامب الجمركية.. هل تشعل الحرب التجارية وكيف تتأثر مصر؟- تغطية شاملة