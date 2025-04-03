تموين جنوب سيناء: انتظام العمل بمحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز والأرصدة كافية

جنوب سيناء – رضا السيد:

قال المهندس أيمن عبدالغني محمد، وكيل وزارة التموين بجنوب سيناء، إنه جرى إطلاق حملات تموينية بكافة مدن المحافظة خلال فترة أيام عيد الفطر المبارك، بالتنسيق مع مديرين الإدارات التموينية، ومباحث التموين، ومديرية الطب البيطري، للمرور على المخابز البلدية والسياحية والمخابز الافرنجية، والمحال التجارية والأسواق والمخازن، ومستودعات البوتجاز ومحطات الوقود، والبدالين التموينيين ومشروع جمعيتي ودلتا ماركت.

وأوضح وكيل الوزارة في تصريح اليوم، أنه جرى المرور على كافة محطات للوقود، ومستودعات البوتاجاز، لمتابعة الأرصدة وسير العمل بشكل معتاد، خاصة أن المحافظة تشهد إقبالًا كبيرًا من قبل الزائرين من كافة المحافظات المصرية، والسائحين من مختلف الجنسيات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بتكثيف الحملات التموينية خلال أيام العيد.

وأضاف أن الحملات التموينية أسفرت عن 15 محضر متنوع بمدن شرم الشيخ ورأس سدر، بواقع 13 محضر عدم حمل شهادة صحية، و 2 محضر - عدم إعلان عن الأسعار، مؤكدًا على انتظام حركة صرف السلع التموينية في كافة محلات البدالين التموين مع صرف المنحة المستحقين .

وأشار إلى أن أرصد المحافظة من كافة أنواع الوقود، والسلع الغذائية، والدقيق كافية، ويتجاوز الإحتياطي في بعضها الـ 4 أشهر، كما تعمل المخابز المدعم بكاملة طاقتها وفي أوقاتها المحددة.







