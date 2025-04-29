محافظ الدقهلية يستوقف سيارات السرفيس والتاكسي لمتابعة التزام السائقين بالأجرة

الدقهلية- رامي محمود:

استوقف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، عددًا من سيارات السرفيس والتاكسي، للتأكد من الإلتزام بتعريفة الركوب الجديدة، وتحدث إلى عدد من الركاب للتعرف منهم على مدى التزام السيارات بخط السير وعدم رفع الأجرة، أو تقسيم خط سير السيارة.

وأكد محافظ الدقهلية على السائقين بالالتزام بخطوط السير، ووضع الملصق بتعريفة الركوب الجديدة 4 جنيهات.

ووجه مرزوق، عقيد دكتور حاتم طه، مدير إدارة المرور بالتنسيق مع حي غرب باتخاذ إجراءات وقف الترخيص في حالة رفع الأجرة أو تقسيم خط سير السيارة، أو تغيير خط السير، حفاظا على مصالح المواطنين وتوفير الوقت والجهد عليهم.

ووجه محافظ الدقهلية لإدارة المرور بشن حملات مرورية يومية على سيارات الأجرة للخطوط المختلفة، وسيارات الأجرة التاكسي، للتأكد من الالتزام بخط السير والأجرة المحددة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات أو تجاوزات.