وفاة طالب حقوق شنقًا داخل المدينة الجامعية بالزقازيق

الشرقية - ياسمين عزت:

نعت جامعة الزقازيق، عبر بيان رسمي نشرته على صفحتها بموقع "فيسبوك"، وفاة طالب بكلية الحقوق، عُثر عليه مشنوقًا داخل غرفته بالمدينة الجامعية بمدينة الزقازيق، اليوم الاثنين.

وقدمت الجامعة التعازي لأسرة الطالب، داعية له بالرحمة والمغفرة، مطالبة زملاءه والمواطنين بالدعاء له.

وكانت مديرية أمن الشرقية قد تلقت إخطارًا من قسم أول الزقازيق يفيد بالعثور على جثة شاب من طلاب كلية الحقوق.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ لمعاينة المكان واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتبين من الفحص العثور على جثة طالب بالفرقة الثالثة بكلية الحقوق، يُدعى حسين. م، يبلغ من العمر 19 عامًا. وأظهرت التحريات الأولية أن الطالب أقدم على إنهاء حياته شنقًا، فيما أشار مقربون منه إلى معاناته من ضائقة نفسية خلال الفترة الأخيرة.

وقد تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث. وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة.

وتجدر الإشارة إلى أن الدولة توفر خطوط دعم نفسي لمساندة من يواجهون مشكلات نفسية أو أفكارًا انتحارية، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة والسكان، عبر الأرقام: 08008880700 و0220816831، المتاحة على مدار 24 ساعة.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خطًا ساخنًا لتلقي الاستفسارات عبر الرقم 20818102. وأكدت دار الإفتاء المصرية أن الانتحار من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، مشددة على أن المنتحر ليس كافرًا، مع ضرورة عدم إيجاد مبررات أو خلق حالة تعاطف مع هذه الجريمة، مع التأكيد على أهمية التعامل مع الاضطرابات النفسية من خلال المختصين.