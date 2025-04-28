إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة سوزوكي بالشرقية

الشرقية- ياسمين عزت

أصيب 5 مواطنين، في حادث انقلاب سيارة سوزوكي على الطريق الإقليمي، بالقرب من نزلة بني صالح في محافظة الشرقية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا من مستشفى السعديين يفيد بوصول المصابين، وهم: "كمال أ. ي." (54 سنة)، "أحمد ح. خ." (43 سنة)، "أحمد ع. س." (60 سنة)، "إبراهيم م. م." (20 سنة)، و"طارق ع. ص." (48 سنة)، وجميعهم مقيمون في النعامنة دائرة مركز منيا القمح.

جرى انتقال الجهات المعنية إلى موقع الحادث والفحص، تبين أن الإصابات نجمت عن انقلاب السيارة المذكورة، وتم تقديم الرعاية الصحية للمصابين، ورفع آثار الحادث من الطريق، وتحرر المحضر القانوني اللازم للواقعة.