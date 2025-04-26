احتجزها ووالدتها داخل السيارة.. تفاصيل سقوط "سايس" بورسعيد في قبضة الداخلية

بورسعيد - طارق الرفاعي:

كشفت وزارة الداخلية، اليوم السبت، ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن إدعاء إحدى السيدات من قيام منادى سيارات باحتجازها ووالدتها داخل سيارتها ومنعها من المغادرة قبل سدادها مبلغ مالي نظير انتظار سيارتها أمام أحد الأندية في بورسعيد، وعدم استجابة الأجهزة الأمنية لشكواها.

وأشارت الداخلية، في بيان لها، إلى أنه بالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه حال تواجد إحدى السيدات، مقيمة بدائرة قسم شرطة بورفؤاد ببورسعيد، أمام أحد الأندية بدائرة قسم شرطة الشرق وبرفقتها والدتها، تواجدت إحدى السيارات وأعاقت تحرك سيارتها وقيامها بالتواصل مع الأجهزة الأمنية، حيث تم إزالة أسباب شكواها في حينه.

وأضافت أنه أثناء ذلك حدثت مشادة كلامية بينها وبين سايس - بدون ترخيص - تعدى عليها بالسب والقذف لطلبه منها مبلغ مالى نظير إنتظار سيارتها محل البلاغ ومنعها ووالدتها من الخروج بالسيارة، وباستدعاء المشكو في حقه اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وأكدت وزارة الداخلية، أنه تبين عدم صحة إدعاء الشاكية بعدم استجابة الأجهزة الأمنية لشكواها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.