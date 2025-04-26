زواج عرفي وانتقام بشع.. تفاصيل جديدة في واقعة ذبح طفل على يد جارته بالإسماعيلية

الإسماعيلية – أميرة يوسف

كشفت مصادر أمنية تفاصيل جديدة في واقعة مقتل طفل بعزبة المرور التابعة لمركز فايد بمحافظة الإسماعيلية.

وبينت التحريات أن المتهمة كانت متزوجة عرفيًا من والد الطفل، وأقدمت على ارتكاب جريمتها البشعة انتقامًا منه بعد نشوب خلافات حادة بينهما.

وأوضحت التحريات أن المتهمة استدرجت الطفل من أمام منزله، قبل أن تذبحه بسلاح أبيض في الشارع أمام أعين المارة، ما أثار حالة من الفزع والرعب بين سكان المنطقة.

وكانت الأجهزة الأمنية قد انتقلت إلى موقع الحادث فور تلقيها البلاغ، وتمكنت من القبض على المتهمة والسلاح المستخدم في الجريمة.

وجرى نقل جثمان الطفل إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق لكشف ملابسات الجريمة بشكل كامل.

وتواصل جهات التحقيق سماع أقوال الشهود ومراجعة كاميرات المراقبة بالمنطقة، للوقوف على تفاصيل الحادث.