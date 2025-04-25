حياة على السوائل لـ 8 عقود.. تفاصيل أغرب حالة مرضية لسيدة مصابة بضيق المرئ فى كفر الشيخ -صور

كفر الشيخ - إسلام عمار:

كشف الدكتور باهر السيد المعداوي، استشاري أمراض الكبد والجهاز الهضمي، ومدير مستشفى حميات دسوق في كفر الشيخ، اليوم الجمعة، عن أغرب حالة مرضية لسيدة ثمانينية مصابة بضيق في المرئ جعلها تعاني من القيء المستمر.

وأكد استشاري أمراض الكبد والجهاز الهضمي والمناظير، ومدير مستشفى حميات دسوق في كفر الشيخ، خلال المحاضرة التي ألقاها في مؤتمر دسوق للكبد والجهاز الهضمي والأمراض المعدية في نسخته السابعة، أن تلك حالة لسيدة مصابة بضيق بالمرئ عاشت فترة 80 عامًا تعاني من تلك الحالة.

ولفت إلى أن تلك الحالة كانت تعاني بضيق بالمرئ طوال تلك الفترة بسبب تناولها مادة كاوية وهي بعمر 6 أعوام، وبسبب ذلك أصيبت بضيق بالمرئ وأصبح طعامها السوائل، وطعام بمواصفات معينة يستطيع بلعها مثل أن يكون الطعام مطحونًا أو سائلا.

وأوضح أنه خلال تناولها حبات من الفول الأخضر توقفت حبة بداخلها وبعد فحصها طبيًا من التدخل بالمناظير أجري لها دعامة بالمرئ، ووفق ذلك تحسنت حالتها وأول ما تناولته بعد تركيب تلك الدعامة تناولت 6 أكواب ليمون بالنعناع، وظلت في تحسن لمدة عام ولكن بعد تلك الفترة تدهورت حالتها نسبيا بسبب تحرك الدعامة للأسفل عن مكان تركيبها بحوالي 2 سنتميترًا.

وقال مدير مستشفى حميات دسوق، إنه أجرى للمريضة منظار للمرة الثانية، وتركيب دعامة فوق الدعامة الاولى، وتمارس حياتها الآن بشكل طبيعي في ظل متابعة طبية حرصًا على صحتها ما تعد من الحالات النادرة والغريبة في المجال الطبي خاصة في تخصص أمراض الجهاز الهضمي.

يذكر أن مدينة دسوق استضافت فعاليات النسخة السابعة من مؤتمر "دسوق للكبد والجهاز الهضمي والأمراض المعدية" لمناقشة تشخيص وعلاج أمراض الجهاز الهضمي والكبد والأمراض المعدية، وعرض أحدث طرق الوقاية والعلاج وفقًا للتطورات العلمية في هذه المجالات.

وأقيم المؤتمر تحت رعاية محافظ كفر الشيخ ووكيل وزارة الصحة ومدير مستشفى دسوق العام، وبإشراف نخبة من أساتذة الجامعات المصرية المتخصصين.