إصابة مدير مستشفى أسوان الجامعى وأسرته فى حادث على طريق "قنا - سفاجا"

أسوان – إيهاب عمران:

أصيب مدير مستشفى أسوان الجامعي، وزوجته وابنتيه، اليوم الخميس، في حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق "قنا - سفاجا".

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارًا من مرفق إسعاف قنا، بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي عند الكيلو 40 بطريق قنا - سفاجا.

وأسفر الحادث عن إصابة الدكتور محمد صلاح الدين، مدير مستشفى أسوان الجامعى، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومروة حسين زوجته، وابنتيه فاطمة وندا.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى قنا الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.