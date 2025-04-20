إعدام لحوم وأسماك مملحة فاسدة في أسوان

أسوان - إيهاب عمران:

كلف اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، الجهات المعنية بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحلات التجارية، استعدادًا لاستقبال أعياد الربيع وشم النسيم.

ووجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن بتكثيف المرور اليومي بالتعاون مع اللجان الخماسية المشتركة من جهاز حماية المستهلك وسلامة الغذاء والتموين والصحة والطب البيطري، للتأكد من سلامة المواد الغذائية، خاصة الأسماك المملحة، وضمان مطابقتها لمواصفات الجودة. وشدد على إعدام أي سلع منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر للحفاظ على صحة المواطنين.

وفي هذا الإطار، أسفرت حملات مكبرة قادتها الوحدات المحلية في كل من إدفو ودراو والسباعية والبصيلية عن إعدام كميات كبيرة من اللحوم والمنتجات والأسماك المملحة والجبن غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بلغت في دراو وحدها 615 كجم، وفي إدفو 74 كجم.

كما تم تحرير عشرات المحاضر لمخالفات متنوعة شملت ممارسة أنشطة بدون ترخيص، وعدم وجود شهادات صحية، وعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم استيفاء اشتراطات النظافة، بالإضافة إلى توجيه إنذارات بالإغلاق لبعض المحلات.

وتتواصل الحملات المماثلة في باقي الوحدات المحلية لضمان سلامة وصلاحية السلع الغذائية المعروضة.