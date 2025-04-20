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اليوم قطع التيار الكهربائي عن 5 مناطق بمدينة طور سيناء

09:30 ص الأحد 20 أبريل 2025

قطع التيار الكهربائي

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جنوب سيناء – رضا السيد :

أعلنت الوحدة المحلية لمدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، عن قطع التيار الكهربائي اليوم الأحد، بالتتابع عن بعض المناطق بالمدينة لإجراء صيانة روتينية.

وأوضحت الوحدة المحلية في بيان لها، أنه من المقرر أن يجري برنامج الصيانة الدورية لمدة 5 ساعات، بداية من الساعة 9:30 صباحًا حتى الساعة 2.30، على ان يجرى فصل الكهرباء بكل منطقة بالتتابع.

وأشار البيان إلى أنه سيجري قطع التيار الكهربائي عن 5 مناطق هي: مبنى المحافظة، ومبنى مجلس المدينة، جزء من حي الزهور ،الأمن الوطني، منطقة الشاليهات.

وناشدت الوحدة المحلية المواطنين بعدم تشغيل الأجهزة الكهربائية لحين استقرار التيار الكهربائي.

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قطع التيار الكهربائي مدينة طور سيناء جنوب سيناء
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