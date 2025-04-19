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مصرع طفلين في حريق شقة بشبين القناطر

08:53 م السبت 19 أبريل 2025

حريق شقة - أرشيفية

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القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

لقي طفلان مصرعهما في حريق شقة بقرية تل بني تميم دائرة مركز شرطة شبين القناطر.

تلقى اللواء عبد الفتاح القصاص مدير أمن القليوبية، إخطارًا من المقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث مركز شبين القناطر، يفيد اندلاع حريق في شقة بقرية تل بني تميم.

انتقلت سيارات الإطفاء والرائد محمد مجدى معاون أول مباحث المركز والنقيب عبدالرحمن بيومى معاون مباحث المركز، وجرى السيطرة على النيران وأسفر عن مصرع طفلين هما: "أشرف حازم أشرف السيد عبد الهادي" 4 سنوات، وشقيقه عيسى حازم، وجرى نقل الجثتين للمستشفى إثر إصابتهما باختناق وتوفيا.

وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

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حريق شقة شبين القناطر مدير أمن القليوبية مصرع طفلين النيابة
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