المنيا ترفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد القيامة وشم النسيم (صور)

المنيا – جمال محمد:

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة القطاعات الخدمية والمرافق العامة، استعدادًا لاحتفالات عيد القيامة المجيد وشم النسيم، مشددًا على إلغاء الإجازات لرؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات الخدمية لضمان تقديم الخدمات للمواطنين خلال هذه الفترة.

وخلال جولة ميدانية بكورنيش النيل، وجّه المحافظ بسرعة تجهيز الحدائق والمتنزهات العامة وكورنيش النيل لاستقبال المواطنين، مشددًا على متابعة حالة النظافة والإنارة، ورفع الإشغالات، ومراجعة صلاحية المعديات واللنشات، والتنسيق مع المرور لتنظيم الحركة ومراقبة مواقف السيارات لمنع استغلال المواطنين.

كما أوضح المحافظ أن خطة الاستعدادات شملت تشكيل غرف عمليات تعمل على مدار الساعة، مربوطة بالغرفة المركزية في ديوان عام المحافظة، لرصد أي طارئ والتعامل الفوري مع المستجدات.

وفي قطاع الصحة، وجه كدواني وكيل وزارة الصحة بتكثيف الرقابة على أماكن بيع الأغذية، ومتابعة استعدادات أقسام الطوارئ بالمستشفيات، والتأكد من توافر الأدوية والطواقم الطبية خلال فترة الاحتفالات.

وفي السياق ذاته، كلف وكيل وزارة التموين بمتابعة توافر السلع الأساسية، وتنظيم حملات رقابية على المخابز والأسواق ومحلات بيع الأسماك واللحوم، للتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وشملت الاستعدادات أيضًا تكليف مديرية الطب البيطري بتكثيف حملات التفتيش على محال اللحوم والدواجن والأسماك، ورفع كفاءة المجازر، وزيادة عدد الأطباء البيطريين، فضلًا عن متابعة صلاحية المعديات والوحدات النهرية والاستعداد للتعامل مع أي حالات طارئة.

وأكد محافظ المنيا أن جميع الأجهزة التنفيذية في حالة جاهزية كاملة لضمان مرور الاحتفالات في أجواء آمنة ومنظمة، مع توفير جميع سبل الراحة للمواطنين.