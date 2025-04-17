12 ألف شاحنة خلال 24 ساعة.. تداول 177 ألف طن بضائع بميناء الإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر:

سجلت حركة السفن والبضائع بميناء الإسكندرية نشاطًا ملحوظًا إذ جرى شحن وتفريغ 43 سفينة خلال الـ 24 ساعة، بينها 29 سفينة بضائع عامة و8 سفن حاويات و4 سفن بترول.

وبحسب بيان صادر عن ميناء الإسكندرية، اليوم الخميس، جرى تداول 177 ألف طن بضائع وسلع استراتيجية من بينها 115 ألف طن بضائع الصب الجاف، بالإضافة إلى كميات أخرى من البضائع المحواه والعامة والترانزيت.

وصرح أحمد بريقع، المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، أنه جرى تداول 1426 حاوية مكافئة خلال 24 ساعة بواقع 1110 حاوية واردة و295 حاوية صادرة، فضلًا عن 21 حاوية ترانزيت.

وأضاف المتحدث باسم ميناء الإسكندرية، أنه جرى دخول 6414 شاحنة إلى مينائي الإسكندرية والدخيلة، وخروج 6343 شاحنة بإجمالي 12757 شاحنة خلال 24 ساعة.

وأكد اللواء بحري أحمد حواش، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، أنه يجري الالتزام بإجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكافة المخازن والساحات ومواقع العمل وإتباع المعايير البيئية القياسية لمنع التلوث.