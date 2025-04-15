حريق يلتهم ميكروباص داخل موقف سيارات بطنطا

الغربية - مروة شاهين:

تمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية من السيطرة على حريق نشب في ميكروباص بمحيط موقف العجيزي، بدائرة قسم أول طنطا دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح، بسبب ماس كهربائي في السيارة.

كانت الأجهزة الأمنية بالغربية، تلقت إخطارا بورود بلاغا يفيد بنشوب حريق بميكروباص بمحيط موقف العجيزي بدائرة قسم أول طنطا.

وتم الدفع بسيارة إطفاء لمكان الحريق، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق ومنع امتداده لباقى السيارات على الطريق.