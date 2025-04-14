تأجيل محاكمة 4 متهمين بقتل شخص بعد التربص والمطاردة بالخانكة

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

قررت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية، اليوم، تأجيل محاكمة 4 متهمين بتهمة قتل شخص عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، وذلك بعد التربص به ومطاردته والتعدي عليه بالضرب باستخدام قطع حجرية وعصا. وحددت المحكمة جلسة الخامس من دور شهر مايو المقبل لمناقشة شهود الإثبات في القضية.

صدر قرار التأجيل برئاسة المستشار عادل على ماهر، وعضوية المستشارين أحمد خلف محمد عبد اللطيف، وسامح أحمد عبد الوهاب حليمة، وأحمد محمد حماد محمد، وأمانة سر محمد الخضرى، ولطيف عبد الجواد.

وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 4034 لسنة 2022 جنح مركز الخانكة، والمقيدة برقم 3971 لسنة 2022 كلي شمال بنها، أن المتهمين هم: "وليد ح س" (هارب)، صاحب محل أعلاف، و"مجدي ح س" (محبوس)، عامل، و"حسيني م ح" (محبوس)، سائق، و"علي أ ص" (هارب)، بدون عمل، وجميعهم مقيمون بدائرة مركز الخانكة. وقد وجهت إليهم النيابة العامة تهمة قتل المجنى عليه حمدى على صويلح حسين عمدًا مع سبق الإصرار والترصد في يوم 8 مارس 2022.

وأوضح أمر الإحالة أن خلافًا نشب بين المتهمين والمجني عليه، وعلى إثره عقدوا العزم وبيتوا النية على قتله وأعدوا لذلك أدوات اعتداء (عصى وقطع حجرية). وترصدوا المجني عليه في الأماكن التي توقعوا مروره بها، وما أن سنحت لهم الفرصة، طارده المتهمان الأول والثاني بسيارة بقيادة الأول، بينما كمن له المتهمان الثالث والرابع في المكان الذي أيقنوا مروره فيه. وما أن ظفروا به، انهالوا عليه ضربًا بأدوات الاعتداء، قاصدين إزهاق روحه، فأحدثوا به إصابات أدت إلى وفاته وفقًا لتقرير الصفة التشريحية.

كما تضمن أمر الإحالة اتهام المتهمين بحيازة وإحراز سلاح ناري مششخن (مسدس فردي الإطلاق) بغير ترخيص، بالإضافة إلى حيازة وإحراز أدوات (عصا وقطع حجرية) مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.