خبراء مصريون وعرب وأجانب في مؤتمر التراث والسياحة والاستدامة بالأقصر غدًا

الأقصر - محمد محروس:

تنطلق بمدينة الأقصر غدا، فعاليات المؤتمر الدولي الخامس عشر حول الاستدامة والتنمية والبحث المتقدم في السياحة والآثار، وذلك بمشاركة خبراء في مجالي السياحة والتراث بعدد من البلدان العربية والأوروبية بجانب مصر.

المؤتمر الذي سيعقد خلال الفترة من 15 وحتى 19 من شهر أبريل تنظمه مؤسسة مصر المستقبل للتراث والتنمية والإبتكار، ولجنة تسويق السياحة الثقافية في محافظة الأقصر، بالشراكة مع محافظة الأقصر وهيئات أكاديمية مصرية وعربية وأوروبية.

وقال أمين عام المؤتمر، الخبير السياحي محمد عثمان، إن انعقاد المؤتمر يتزامن مع الإحتفال بيوم التراث العالمي، الذي يحل في الثامن عشر من شهر أبريل من كل عام، ومن ثم فإن جلسات المؤتمر ومحاوره تتضمن مناقشة عدد من القضايا المتعلقة بالتراث ودوره في دعم قطاع السياحة وتحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف بأن المشاركين علماء التراث وخبراء السياحة، والذين ينتمون لمؤسسات أممية ودولية وأوروبية وعربية ومصرية، سوف يناقشون سبل الحفاظ على التراث في ظل التغيرات المناخية والإقتصادية، ودور التراث بكل صوره وأشكاله في تحقيق التنمية المستدامة، بجانب مناقشة استراتيجيات تنمية السياحة الثقافية، ودمج المجتمعات المحلية في الترويج لها، والاستدامة في مجال السياحة، وخاصة السياحة الثقافية، وحفظ وإدارة التراث السياحي، والهويّة الثقافية، والسياحة الذكية والتراث، والمشاركة المجتمعية ودورها في تنمية القطاع السياحي، والسياسات والحوكمة في مجال السياحة والتراث، ومحاور عدة تستعرض دور الآداب والفنون والعلوم الإنسانية في استدامة السياحة والتراث.

ولفت "عثمان" إلى أن برنامج المؤتمر يتضمن بجانب الجلسات العملية، عقد جلسات حوارية مع خبراء السياحة والتراث، وملتقى حول التراث والسياحة، وورش عمل، ومعرض للأكلات التراثية، وعروض للفنون الشعبية المصرية، وإطلاق مبادرة "شباب من أجل التراث"، التي تهدف لإشراك شباب الجامعات في خطط صون وإحياء التراث، إضافة إلى تسليط الضوء على الشخصيات التي ساهمت في حماية التراث المصري وصونه وتوثيقه، ونوّه بالجهود الكبيرة التي بذلتها الدكتورة سهير قنديل، رئيسة مؤسسة مصر المستقبل للتراث والتنمية والإبتكار، والدكتور سعيد البطوطي، رئيس المؤتمر في وضع محاور الجلسات اختيار موضوعات الفعاليات المصاحبة، والتنسيق المتواصل مع سلطات محافظة الأقصر، ووزارتي السياحة والآثار والثقافة من أجل إنجاح المؤتمر والخروج بتوصيات تسهم في تحقيق مزيد من الحماية للتراث والتوظيف الأمثل له في خدمة القطاع السياحي بمصر والوطن العربي والعالم.

يُذكر أن المؤتمر سيشارك في فعالياته وجلساته، اللواء خالد فودة مستشار الرئيس عبدالفتاح السيسي للتنمية المحلية، ورئيس اللجنة العليا للتراث، والدكتور طالب الرفاعي، الأمين العام الأسبق لمنظمة السياحة العالمية، وسمو الأميرة دانا فراس، رئيسة الجمعية الوطنية للحفاظ على تراث مدينة البتراء بالمملكة الأردنية، والدكتور إدوارد سانتاندير، رئيس مفوضية السياحة والسفر الأوروبية، والدكتورة نهلة إمام، مستشار وزير الثقافة لشئون التراث، وسلطان اليحيائي، رئيس المركز العربي للإعلام السياحي، وخالد آل دغيم، رئيس الجمعية السعودية للإعلام السياحي، وحسين المناعي، نائب رئيس الجمعية الخليجية للإعلام السياحي، و زيد السربل المدير التنفيذي للاتحاد الكويتي للإعلام الإلكتروني.بجانب الدكتور سعيد البطوطي، ممثل المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة ورئيس المؤتمر، ونخبة من رؤساء الجامعات والشركات وعلماء التراث وخبراء السياحة بمصر والوطن العربي والعالم.