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هيئة قناة السويس تطلق خدمة جديدة للسفن العابرة الأربعاء المقبل

11:54 ص الإثنين 14 أبريل 2025

هيئة قناة السويس

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الإسماعيلية - أميرة يوسف:

تنظم هيئة قناة السويس احتفالية “يوم التفوق” يوم الأربعاء، وذلك بمبنى المارينا الجديدة بالإسماعيلية، تحت رعاية وتشريف معالي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبحضور عدد من الوزراء، وسفيرة الاتحاد الأوروبي، وسفراء دول الاتحاد، ومسئولي شركة “آنتيبوليوشن إيجيبت”.

يشهد الحفل الإعلان عن إطلاق خدمة جمع وإزالة المخلفات الصلبة من السفن العابرة للقناة، ضمن جهود الهيئة لتعزيز خدماتها البيئية والبحرية، إلى جانب مراسم توقيع مذكرة تفاهم مع أحد شركاء النجاح.

وتتضمن الفعاليات عرضًا تقديميًا من الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، يستعرض خلاله أحدث المستجدات في حركة الملاحة بالقناة، وأبرز الأنشطة والخدمات الملاحية والبحرية التي تقدمها الهيئة.

تقام الاحتفالية وسط حضور رسمي رفيع المستوى يعكس أهمية الحدث ودوره في دعم مكانة قناة السويس كممر ملاحي عالمي رائد

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هيئة قناة السويس الإسماعيلية مصطفى مدبولي أسامة ربيع
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