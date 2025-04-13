محافظ الدقهلية يوجه بدراسة التعاقد مع شركة متخصصة لجمع القمامة السكنية بغرب المنصورة -صور

الدقهلية ـ رامي محمود:

كلف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بعمل دراسة للتعاقد مع شركة متخصصة للجمع السكني بنطاق حي غرب المنصورة للقضاء نهائيا على استخدام الشارع كوسيط لتجميع القمامة.

وأكد أن التعاقد مع شركة متخصصة في أعمال الجمع السكني يسهم بشكل فعال في ظهور مدينة المنصورة بالمظهر اللائق.

وأشار محافظ الدقهلية، إلى أن حي غرب المنصورة من أكبر الأحياء بمحافظة الدقهلية وتختلف طرق الجمع والنقل للقمامة به والتعامل معه بشكل خاص، وانطلاقا من هذا الاعتبار يتم تقسيم حي غرب المنصورة إلى 6 قطاعات نظافة حسب النواحي الجغرافية والطبيعة الديموغرافية للسكان.

جاء ذلك خلال استعراض اللواء عماد عبد الله السكرتير العام المساعد للمحافظة، محمد حمص مدير وحدة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة إمكانيات حي غرب المنصورة من المعدات والعمال والسائقين وطرق جمع المخلفات، وذلك تمهيدا لطرح خدمات الجمع السكني للمخلفات لإحياء شوارع المشاية وجيهان والجمهورية وكلية الآداب وحي الجامعة وسامية الجمل والمجزر وسندوب ومبارك وأبو الليل مرة واحدة يوميا.

ولفت إلى أنه تم التعاقد مع شركة كنس شوارع بنطاق حي غرب وشركة جمع ونقل بمنطقة مقترح حي جنوب المنصورة.