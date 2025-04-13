كنيسة الأنبا بيشوي بالإسماعيلية تحتفل بقداس أحد السعف

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

شهدت كنيسة الأنبا بيشوي بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الأحد، إقامة قداس أحد السعف وسط حضور لافت من أبناء الطائفة القبطية، الذين غمرتهم مظاهر الاحتفال والبهجة الروحانية.

وتألقت أرجاء الكنيسة بزينة سعف النخيل وأغصان الزيتون المباركة، حيث حمل المصلون السعف المُشكَّل بأشكال فنية بديعة، تعبيرًا عن فرحتهم بذكرى دخول السيد المسيح منتصرًا إلى مدينة أورشليم، واستقباله بالترحاب والتكريم من الجموع التي لوحت بسعف النخيل وأغصان الزيتون.

وترأس صلوات القداس الإلهي لفيف من كهنة الكنيسة، الذين أضفوا على الأجواء خشوعًا وروحانية بتراتيلهم وألحانهم العذبة الخاصة بهذه المناسبة الجليلة، فيما حرص جموع الحاضرين على أداء الطقوس الدينية بخشوع والتبرك بسعف النخيل رمزًا للنصر والسلام.

جدير بالذكر أن قداس أحد الزعف يُعد من أهم المناسبات الدينية في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، فهو يمثل بداية أسبوع الآلام المقدس الذي يسبق الاحتفال بعيد القيامة المجيد، ويستذكر المؤمنون فيه دخول السيد المسيح إلى القدس قبل صلبه وقيامته.