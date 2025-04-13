بلكونة تسقط من الطابق الخامس في عمارة سكنية بالمنصورة

الدقهلية - رامي محمود:

انهارت بلكونة عمارة إحدى المساكن الشعبية بمنطقة المجزر بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية، دون وقوع خسائر فى الأرواح أو الممتلكات، وانتقل مسئولو حي غرب المنصورة، لمتابعة الحادث ورفع آثار الحادث.

كان اللواء حسام عبدالعزيز مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة جنوب المنصورة، انهيار بلكونة الطابق الخامس بعمارة رقم 41 "المساكن الشعبية بمنطقة المجزر".

انتقل ضباط مباحث قسم شرطة جنوب المنصورة وقوات الحماية المدنية ومسئولي حي غرب المنصورة إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين عدم وقوع خسائر فى الأرواح أو الممتلكات.

ووجه رئيس حى غرب المنصورة، باتخاذ كافة التدابير اللازمة لرفع الآثار الناجمة عن سقوط البلكونة لعدم تعطيل حركة السير للمارة، وعمل كردون أمنى بمحيط العقار ، واتخاذ اللازم قانونا.