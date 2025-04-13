اليوم.. قطع التيار الكهربائي عن 11 منطقة بطور سيناء 5 ساعات

جنوب سيناء – رضا السيد:

أعلنت الوحدة المحلية لمدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، عن قطع التيار الكهربائي، اليوم الأحد، عن بعض المناطق بالمدينة لإجراء الصيانة الدورية.

وأوضحت الوحدة المحلية في بيان لها اليوم، أنه من المقرر أن يجري برنامج الصيانة الدورية لمدة 5 ساعات، بداية من الساعة 9:30 صباحًا حتى الساعة 2:30 ظهرا.

وسيجري قطع التيار الكهربائي بالتتابع عن 11 منطقة وهم: حى الأوقاف كاملاً، والمخبز الآلى الاستراتيجي ومبنى السلع حملة المحافظة، التنظيم والإدارة الطب البيطرى، قسم الشرطة، النجدة، مدرسة الصنايع، حملة قسم المركبات، حى 102 وحدة.

وناشدت الوحدة المحلية المواطنين بعدم تشغيل الأجهزة الكهربائية لحين استقرار التيار الكهربائي.