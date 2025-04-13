إعلان

اليوم.. قطع التيار الكهربائي عن 11 منطقة بطور سيناء 5 ساعات

09:28 ص الأحد 13 أبريل 2025

قطع التيار الكهربائي أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

جنوب سيناء – رضا السيد:

أعلنت الوحدة المحلية لمدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، عن قطع التيار الكهربائي، اليوم الأحد، عن بعض المناطق بالمدينة لإجراء الصيانة الدورية.

وأوضحت الوحدة المحلية في بيان لها اليوم، أنه من المقرر أن يجري برنامج الصيانة الدورية لمدة 5 ساعات، بداية من الساعة 9:30 صباحًا حتى الساعة 2:30 ظهرا.

وسيجري قطع التيار الكهربائي بالتتابع عن 11 منطقة وهم: حى الأوقاف كاملاً، والمخبز الآلى الاستراتيجي ومبنى السلع حملة المحافظة، التنظيم والإدارة الطب البيطرى، قسم الشرطة، النجدة، مدرسة الصنايع، حملة قسم المركبات، حى 102 وحدة.

وناشدت الوحدة المحلية المواطنين بعدم تشغيل الأجهزة الكهربائية لحين استقرار التيار الكهربائي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قطع التيار الكهربائي طور سيناء مدينة الطور جنوب سيناء
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان