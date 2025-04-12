عمره العقلي 10 سنوات.. طلب غريب من محامي المتهم بهتك عرض طفلة العاشر من هيئة المحكمة



الشرقية - ياسمين عزت:

طالب المحامي الموكل بالدفاع عن المتهم بهتك عرض طفلة العاشر من رمضان، بعرض موكله على مصحة الطب النفسي والعقلي وعرضه على لجنة ثلاثية لفحص مدى قواه العقلية والنفسية، زاعما أن المتهم غير مسؤول عن تصرفاته، خاصة أنه وفق تقرير طبي بحالته يؤكد أن عمره العقلي 10 سنوات ونصف، فضلا عن أن نسبة ذكائه 31% "ضعف عقلي شديد" مطالبًا هيئة المحكمة بإيداعه مستشفى العباسية مدة 15 يوما.

وقال المحامي، إن الشهادتين في القضية اللتان أقرتا باعتراف الشاب الواقعة لم يشاهداه داخل دورة المياه بل رأوه خارجها مما ينفي لحظة توثيقهما لهتك عرضها أو الاعتداء عليها، مشيرا إلى أنه تم أخذ شهادتهما في قسم الشرطة ولم يتم استجوابهما أمام النيابة، مطالبا باستدعائهما مجددا للشهادة.



وقضت محكمة جنايات الزقازيق اليوم السبت، في أولى جلسات محاكمة المتهم بهتك عرض طفلة في نهار رمضان المنقضى بدورة مياه عمومية مجاورة لأحد المساجد بالعاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، بالسجن المشدد 15 سنة.

تصدر الحكم المحاكمة برئاسة المستشار نسيم علي بيومي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين سامي زين العابدين، وشادي المهدي عبدالرحمن، وأحمد عيد سويلم، وسكرتارية يامن محمود.

تعود تفاصيل القضية رقم 1365 لسنة 2025 جنايات قسم ثانى العاشر من رمضان، والمقيدة برقم 509 لعام 2025 كلي جنوب الزقازيق، ليوم 6 مارس 2025 عندما أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب الزقازيق، المتهم "خيري.ص" 34عاما مقيم بالعاشر من رمضان، إلى المحاكمة الجنائية محبوسا لاتهامه في التعدي جنسيا على الطفلة "ر. ع" البالغة من العمر 8 سنوات بمدينة العاشر من رمضان، داخل دورة مياه مسجد في الحي العاشر.

وأكدت تحريات المباحث بقسم ثان العاشر بقيادة الرائد محمود الشاهد، رئيس مباحث القسم صحة الواقعة وأن المتهم تعدى على الطفلة داخل دورة مياه المسجد أثناء تواجدها في سوق ابني بيتك رفقة والدتها التي تبيع في السوق ومراقبتها تتبعها ودخل خلفها وتعدى عليها تحت تهديد السلاح الأبيض.