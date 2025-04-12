ضبط 55 ألف لتر سولار وبنزين بعد تجميعها داخل محطتي وقود بالبحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

نفذت مديرية تموين البحيرة حملات رقابية على محطات الوقود ومستودعات الغاز لضمان انتظام توزيع المواد البترولية ومنع أي تلاعب في الكميات أو الأسعار.

أسفرت الحملات عن ضبط 55 ألف لتر مواد بترولية جرى تجميعها، بمحطتي وقود شملت 16,275 لتر من السولار و20,411 لتر من البنزين)، داخل محطة برشيد.

كما جرى ضبط محطة وقود أخرى في إيتاى البارود، جمعت 18,217 لتر من السولار. واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين والعرض على النيابة العامة.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة استمرار الحملات الرقابية المكثفة، مشددة على أهمية المتابعة المستمرة من جميع الأجهزة التنفيذية والرقابية لضمان توافر المواد البترولية في المنافذ الرسمية، وضبط الأسعار، وحماية المواطنين من أي استغلال أو ممارسات احتكارية.