المشدد 7 سنوات لمتهم بقتل مزارع وإصابة شقيقه في قنا

قنا- عبدالرحمن القرشي:



عاقبت محكمة جنايات قنا، برئاسة المستشار عصام محمد عيسي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين منتصر محمد سالمان ومحمد جبريل أمين، وسكرتارية صلاح فراج وأشرف خلف، المتهم بقتل مزارع وإصابة شقيقيه، أثناء تواجدهما وسط الزراعات ، بقرية الطوابية بقنا، بالسجن المشدد 7 سنوات .

تعود أحداث القضية إلى 2 أغسطس 2021، عندما وجهت جهات التحقيق للمتهم ع.ع.ا، 45 عاما، تهمة قتل المجني عليه محمد.و.ح، والشروع في قتل شقيقيه أحمد ومحمود، بعد أن أطلق عليهم النيران عمدا مع سبق الإصرار، أثناء تواجدهم في الزراعات، بسبب خلافات بينهم، مما أسفر عن مقتل المجني عليه، وإصابة شقيقيه.

تم ضبط المتهم ، وأحيلت القضية التي حملت رقم 10259 لسنة 2021 جنايات قنا، والمقيدة برقم 2886 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات والتي عاقبت المتهم بالسجن المشدد 7 سنوات.