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الإعدام لـ"شقيقين" والمشدد لأختهما في المنيا بسبب حفلة تعذيب حتى الموت

03:36 م الخميس 10 أبريل 2025

محكمة جنايات المنيا

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المنيا- جمال محمد:

قضت محكمة جنايات المنيا، اليوم الخميس، بإعدام شقيقين شنقاً، والسجن المشدد 5 سنوات لأختهما، لخطفهم شخص وتعذيبه والتنكيل به حتى الموت بإحدى قرى مركز العدوة.

وعقدت جلسة المحكمة برئاسة المستشار صلاح الشربيني، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مصطفى عبدالعظيم، وأحمد محمد، وأمانة سر كل من مرقص نبيل، ومحمد مصطفي هارون، وخالد محمد.

وأصدرت المحكمة حكمها ضد كلا من: "وجدي. ج.ع" 36 سنة، وشقيقه "و"، 29 سنة، بالإعدام شنقا، ومعاقبة شقيقتهما "ف"، 37 سنة، بالسجن المشدد 5 سنوات، لقيامهم باستعراض القوة وخطف وقتل المجني عليه "م. خ.م"، 34 سنة، مقيم بقريتهم، بسبب خلافات سابقة بينهم، وذلك خلال شهر يوليو 2024.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا، من ضبط المتهمين، وإحالتهم للنيابة العامة، والتي وجهت لهم تهم خطف المجني عليه أثناء سيره في الطريق العام، واستخدام القوة والعنف ضده، وترويعه وفرض سطوتهم عليه وتخويفه.

كما اقترنت جريمتهم بإلحاق الأذى البدني به، محدثين إصاباته المتعددة حتى وفاته مع سبق الإصرار والترصد.

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محكمة جنايات المنيا إعدام شقيقين مركز العدوة المستشار صلاح الشربيني النيابة العامة المنيا
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