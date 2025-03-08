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أثناء عبثه بالسلاح.. مصرع شاب بطلق ناري في الصدر بسوهاج

11:36 ص السبت 08 مارس 2025

جثة - أرشيفية

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سوهاج- عمار عبدالواحد:

لقي شاب مصرعه متأثرًا بإصابته بطلق ناري بالصدر، أثناء عبثه بسلاح ناري، بدار السلام شرقي محافظة سوهاج.

تلقى مأمور مركز شرطة دار السلام إشارة من المستشفى المركزي بوصول "محمد. ر" 24 عامًا عامل جثة هامدة، متأثرًا بإصابته بطلق ناري بالصدر من الناحية اليسرى.

أفاد كل من والده، ووالدته "انتصار. ص" 50 عامًا ربة منزل أنه أثناء تواجد ابنهما المذكور بالمنزل وحال عبثه بسلاح ناري كان بحوزته خرجت منه طلقة عن طريق الخطأ أحدثت إصابته التي أودت بحياته، ونفيا الشبهة الجنائية.

تم ضبط السلاح المستخدم بإرشادهما، وتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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سوهاج مصرع شاب طلق ناري
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