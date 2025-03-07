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بالصور- فحص طبي لـ 1577 مواطنا في قافلة طبية ببني سويف

03:55 م الجمعة 07 مارس 2025
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  • عرض 4 صورة
    قافلة طبية ببني سويف
  • عرض 4 صورة
    قافلة طبية ببني سويف
  • عرض 4 صورة
    قافلة طبية ببني سويف
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بني سويف- حمدي سليمان:

نظمت مديرية صحة بني سويف قافلة طبية مجانية بقرية تمام كساب لمركز إهناسيا، اليوم الجمعة، وذلك بهدف دعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى، والمناطق الأكثر احتياجا، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وجرى خلال القافلة توقيع الكشف الطبي على 1577 مواطنا في 9 تخصصات "الباطنة، والأطفال، والجراحة، والنساء، والجلدية، وتنظيم الأسرة، عظام، رمد، أسنان" وسط إجراءات وقائية مشددة، فضلا عن إجراء 219 تحليل دم و طفيليات، و 9 حالات أشعة، فضلا عن استصدار 7 قرارات للعلاج على نفقة الدولة.

كما تضمنت فعاليات القافلة عقد ندوات للتثقيف الصحي لـ 160 مواطنا عن الأمراض المعدية شملت موضوعات "الالتهاب الكبدي الفيروسي – فيروس كورونا المستجد- إنفلونزا الطيور - الطفيليات المعوية والبلهارسيا"، و الأمراض غير المعدية (الضغط والسكر والسمنة)، وأورام الصدر، وتنظيم الأسرة، والنظافة الشخصية، ونظافة المنزل، والتغذية السليمة للسيدات الحوامل، والأطفال، وكبار السن.

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بني سويف قافلة طبية مديرية صحة بني سويف
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