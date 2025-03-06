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بسبب هبوط أرضي كبير.. تحويلات مرورية بطريق الإسكندرية الصحراوي | تعرف عليها

10:07 م الخميس 06 مارس 2025

تحويلات مرورية بطريق الإسكندرية الصحراوي

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الإسكندرية - محمد عامر:

أعلنت محافظة الإسكندرية، اليوم الخميس، عن حدوث هبوطٍ أرضيٍّ بطريق الإسكندرية – القاهرة الصحراوي، مما يستلزم إغلاق نحو 5 كيلومترات من الطريق وإجراء تحويلات مرورية بديلة، لمدة 5 أيام.

ووفقًا لبيان صادر عن محافظة الإسكندرية، وقع هبوطٌ أرضيٌّ بعرض 20 مترًا وطول 40 مترًا بالكيلو 57.5 بطريق الإسكندرية – القاهرة الصحراوي، اتجاه الإسكندرية، مما يستلزم بدء أعمال إصلاحه.

وأشار البيان إلى إغلاق الطريق لمدة 5 أيام وإجراء تحويلات مرورية بدءًا من غدٍ الجمعة، على النحو التالي:

تحويل سير سيارات النقل من الطريق الداعم إلى الطريق الرئيسي عند الكيلو 59 باتجاه الإسكندرية الصحراوي عبر مدخل شرعي، ثم العودة مرة أخرى إلى الطريق الداعم عند الكيلو 54 "مخرج 27" أمام مجموعة إيجاست الزراعية.

إغلاق الطريق الداعم بالكامل من الكيلو 59 باتجاه الإسكندرية الصحراوي، وإجراء تحويلة مرورية حتى الكيلو 54، حيث تُحَوَّل كافة المركبات من الطريق الداعم إلى الطريق الرئيسي لمسافة 5 كيلومترات.

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