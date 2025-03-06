محافظ الإسماعيلية يشارك في احتفالية ذكرى إنشاء الجامع الأزهر

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

شهد اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، اليوم الخميس، الاحتفالية السنوية بمناسبة مرور أكثر من 1085 عامًا على إنشاء الجامع الأزهر الشريف، تحت عنوان “أكثر من ألف عام من العطاء”. أقيمت الفعالية بالمسرح الرئيسي بجامعة قناة السويس، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وبحضور الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، وعدد من القيادات الدينية والتنفيذية بالمحافظة.

حضر الاحتفال المهندس أحمد عصام الدين، نائب المحافظ، والعميد محمد فرج شعلان، المستشار العسكري للمحافظة، والشيخ ممدوح عبد الجواد، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية، والشيخ عبد الخالق عطيفي، وكيل وزارة الأوقاف، والشيخ أشرف السعيد، رئيس منطقة الوعظ، بالإضافة إلى لفيف من قيادات الأزهر والكنيسة وجامعة قناة السويس والجهاز التنفيذي بالمحافظة، إلى جانب طلاب المعاهد الأزهرية.

بدأت الاحتفالية بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، تلاها الطالب محمود وائل سعيد من طلبة الأزهر الشريف، أعقبها كلمات لممثلي الأزهر والأوقاف وبيت العائلة المصرية، تناولت دور الأزهر في نشر تعاليم الإسلام الوسطي وتعزيز قيم التسامح والتعايش. كما تم عرض فيلم وثائقي يبرز دور الأزهر كأقدم جامعة في العالم، وما قدمه على مر العصور في نشر العلم والدفاع عن قضايا الأمة.

وفي كلمته، أكد محافظ الإسماعيلية أن الأزهر الشريف كان ولا يزال قلعة شامخة للوسطية والاعتدال، وحصنًا لحماية الهوية الإسلامية، مشيرًا إلى دوره في تخريج علماء حملوا رسالة الإسلام إلى العالم، وساهموا في نشر قيم التسامح والتعايش. وأضاف أن الأزهر كان ولا يزال منبرًا للحوار والانفتاح، وحائط صد أمام الفكر المتطرف، حيث يحمل على عاتقه نشر الفكر الإسلامي الوسطي وترسيخ قيم التسامح بين البشر.

كما تحدث الشيخ ممدوح عبد الجواد عن مناهج الأزهر ودوره في غرس القيم الإسلامية وتعزيز الفهم الصحيح للدين بين الطلاب، فيما استعرض الدكتور محمد فاضل، الأستاذ بجامعة الأزهر، الأدوار الوطنية التي لعبها شيوخ الأزهر في مختلف العصور.

من جانبه، أكد القمص بنيامين مزيد على عمق العلاقة بين الأزهر والكنيسة المصرية، والتي تقوم على التعاون والتآخي في سبيل الحفاظ على وحدة الوطن، مشيدًا بدور بيت العائلة المصرية في ترسيخ مفهوم الوحدة الوطنية.

كما شهد الحفل عددًا من الفقرات الفنية، حيث قدم طلاب المعاهد الأزهرية أوبريتًا وطنيًا، أعقبه فقرة للإنشاد الديني، وفي ختام الاحتفالية، قام محافظ الإسماعيلية ورئيس جامعة قناة السويس بتكريم عدد من القيادات الأزهرية والتنفيذية بالمحافظة، وتقديم المصحف الشريف المهدي من شيخ الأزهر الجليل إلى المحافظ ورئيس الجامعة، تقديرًا لدورهما في دعم الأنشطة الدينية والثقافية.