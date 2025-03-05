ضبط كميات كبيرة من الألعاب النارية والصواريخ خلال حملة بالإسماعيلية

الإسماعيلية- أميرة يوسف:

وجّه اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق والمحال التجارية، لضمان جودة المنتجات المعروضة، والتصدي للممارسات الاحتكارية والتلاعب بالأسعار، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وفي هذا الإطار، نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، بالتعاون مع مباحث التموين، حملة مكبرة لضبط الأسواق بالمحافظة، أسفرت عن ضبط مجزر غير مرخص ويفتقر للإشراف البيطري، يحتوي على ربع طن من اللحوم، إلى جانب ضبط 650 شمروخًا مجهول المصدر، استجابةً لشكاوى المواطنين.

كما أسفرت الحملة عن ضبط 200 كيلوجرام من مصنعات اللحوم غير مدوّن عليها بيانات، و150 كيلوجرامًا من مصنعات الدجاج بدون تواريخ إنتاج أو صلاحية، بالإضافة إلى أسطوانة بوتاجاز تُستخدم في غير الغرض المخصص لها، و305 عبوات سجائر مستوردة مجهولة المصدر، و256 عبوة سجائر بدون فواتير.

وتم تحرير عدة محاضر للمخالفين، شملت محضرًا واحدًا للبيع بسعر أعلى من الرسمي، و4 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، و7 محاضر لعدم حمل شهادات صحية، إلى جانب ضبط كميات كبيرة من الألعاب النارية والصواريخ.

وأكد المحافظ على أهمية المتابعة المستمرة للأسواق والمحال التجارية والمخابز البلدية والسياحية، لضمان توافر السلع الأساسية ومنع أي تجاوزات تمس حقوق المواطنين.