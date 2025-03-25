إعلان

جنوب سيناء تعلن عن منحة عمرة مجانية لأمهات مقدمي الخدمة الطبية

11:50 ص الثلاثاء 25 مارس 2025

أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

جنوب سيناء – رضا السيد:

أعلن فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بجنوب سيناء، عن منحة عمرة مجانية لأمهات مقدمي الخدمة الطبية، وذلك تزامنًا مع احتفال عيد الأم، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة.

وقال الدكتور أيمن رخا، مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بجنوب سيناء، إن الدعم المعنوي للعاملين بفرع الهيئة يمثل أولوية قصوى داخل الهيئة العامة للرعاية الصحية، وتسعى الهيئة باستمرار إلى توفير بيئة عمل إيجابية ومحفزة تعزز من الأداء الوظيفي والروح المعنوية، والهيئة مستمرة في إطلاق المبادرات التي تدعم العاملين وتعزز بيئة العمل الإيجابية.

وأوضح مدير الفرع في تصريح اليوم، أن باب التقدم متاح لجميع العاملين بفرع الهيئة، ويمكنهم تقديم قصة كفاح أمهاتهم، متضمنة كيف كانت مصدر الإلهام والقوة في مسيرتهم الإنسانية والمهنية، وذلك في موعد أقصاه الخميس المقبل.

وأكد أن عملية الفرز ستجري بكل شفافية من قبل لجنة خاصة بهذا الشأن، لتحديد الفائزة بالعمرة المجانية، مقدمًا الشكر إلى إ كل أم دعمت أبنائها ليكونوا في الصفوف الأولى لمداواة المرضى ورعاية المحتاجين، وكل أم تحملت الغياب والقلق، والسهر، لتمنحن المجتمع بطلًا في القطاع الطبي.



لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جنوب سيناء الخدمة الطبية عمرة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

موعد صلاة عيد الفطر 2025 في جميع المحافظات
الموعد والقناة الناقلة لمباراة مصر وسيراليون في تصفيات كأس العالم
تشغيل قطارات عيد الفطر الإضافية على بعض الخطوط
3 أيام حارة قبل العيد.. الأرصاد تعلن ارتفاعًا جديدًا في الحرارة والذروة تبدأ الأربعاء
اختَر الأفضل في دراما رمضان 2025.. شارك في استفتاء "مصراوي" الآن
"سلّي صيامك واربح".. فرصتك الأخيرة للفوز بشاشة 55 بوصة في مسابقة مصراوي الرمضانية
مجدي الجلاد يكتب: فتنة الدراما.. بين سامح حسين والمؤامرة السعودية..!