جنوب سيناء تعلن عن منحة عمرة مجانية لأمهات مقدمي الخدمة الطبية

جنوب سيناء – رضا السيد:

أعلن فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بجنوب سيناء، عن منحة عمرة مجانية لأمهات مقدمي الخدمة الطبية، وذلك تزامنًا مع احتفال عيد الأم، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة.

وقال الدكتور أيمن رخا، مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بجنوب سيناء، إن الدعم المعنوي للعاملين بفرع الهيئة يمثل أولوية قصوى داخل الهيئة العامة للرعاية الصحية، وتسعى الهيئة باستمرار إلى توفير بيئة عمل إيجابية ومحفزة تعزز من الأداء الوظيفي والروح المعنوية، والهيئة مستمرة في إطلاق المبادرات التي تدعم العاملين وتعزز بيئة العمل الإيجابية.

وأوضح مدير الفرع في تصريح اليوم، أن باب التقدم متاح لجميع العاملين بفرع الهيئة، ويمكنهم تقديم قصة كفاح أمهاتهم، متضمنة كيف كانت مصدر الإلهام والقوة في مسيرتهم الإنسانية والمهنية، وذلك في موعد أقصاه الخميس المقبل.

وأكد أن عملية الفرز ستجري بكل شفافية من قبل لجنة خاصة بهذا الشأن، لتحديد الفائزة بالعمرة المجانية، مقدمًا الشكر إلى إ كل أم دعمت أبنائها ليكونوا في الصفوف الأولى لمداواة المرضى ورعاية المحتاجين، وكل أم تحملت الغياب والقلق، والسهر، لتمنحن المجتمع بطلًا في القطاع الطبي.







