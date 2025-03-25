بالصور - محافظ أسيوط يعلن فتح باب العضوية في مركز التنمية الشبابية بمنفلوط

أسيوط - محمود عجمي:

أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن فتح باب العضوية بمركز التنمية الشبابية بمنفلوط باشتراكات مخفضة لطلاب المدارس، وتنظيم دوري مدارس بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم. كما وجه بضرورة الاستفادة القصوى من إمكانات المركز وتنفيذ المزيد من الأنشطة والفعاليات لتفريغ طاقات الشباب وبناء الإنسان المصري.

جاء ذلك خلال جولة اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، لتفقد أعمال تطوير مركز التنمية الشبابية بمنفلوط، برفقة الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة. يأتي هذا المشروع بتكلفة 59 مليون جنيه، ويهدف إلى افتتاح وتشغيل المركز قريبًا، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتحقيقًا لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

رافقهم خلال الجولة أحمد السويفي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط، ومحمد إبراهيم الدسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، والمهندس عصام القرن، وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

بدأت الجولة بتفقد الملاعب المختلفة لكرة القدم والسلة واليد، ومبنى الخدمات، للتأكد من استكمال الأعمال وفقًا للمواصفات والمعايير التي وضعتها وزارة الشباب والرياضة. كما شهد المحافظ ومرافقوه عروضًا رياضية لألعاب الكاراتيه للشباب وذوي الإعاقة، وفعاليات "مستقبلنا" لمتطوعي وزارة الشباب والرياضة.

وجه وزير الشباب والرياضة فريقًا متخصصًا من الوزارة لتلافي الملاحظات بملعب كرة القدم وإنشاء بوابة وسور فاصل بين المدرجات والملعب، بالإضافة إلى مراجعة اشتراطات الحماية المدنية والسلامة والصحة المهنية. وأكد على تقديم الدعم اللازم لتذليل العقبات وافتتاح المركز في أسرع وقت ممكن.

وحث وزير الخارجية، الطلائع والنشء بمركز التنمية الشبابية بمنفلوط على تحقيق أحلامهم والاجتهاد في الدراسة والتعليم وممارسة الرياضة ليكونوا قادة المستقبل، مشيرًا إلى اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالشباب وتوفير أماكن لائقة لممارسة الألعاب والأنشطة المختلفة وإقامة البطولات والمسابقات والفعاليات الرياضية والثقافية والشبابية وتحسين الخدمات المقدمة للشباب والمواطنين في هذا القطاع الهام خاصة في المراكز والقرى.