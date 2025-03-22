لافتة غامضة على باب مسجد في بني سويف تثير الجدل.. "ادعوا لي أتزوجها"

بني سويف-حمدي سليمان:

أثارت لافتة غريبة وضعها شاب مجهول الهوية على باب مسجد الرضا بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، جدلًا واسعًا بين المصلين، بعدما فوجئوا بها خلال دخولهم لصلاة التهجد في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

وجاء في نص اللافتة: "ادعوا لي أتزوجها.. لعلكم أقرب مني إلى الله"، مما دفع العديد من المصلين للتساؤل حول هوية صاحبها ودوافعه.

وعلى الفور، قام إمام المسجد بإزالة اللافتة، وطلب مراجعة كاميرات المراقبة لكشف هوية الشاب الذي وضعها، كما تم إبلاغ إدارة الأوقاف بالواقعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

ولا تزال اللافتة الغامضة تثير التكهنات بين رواد المسجد، وسط تساؤلات حول قصة صاحبها ومغزى رسالته.