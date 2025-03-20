السجن المشدد والغرامة لشقيقين وابن عمهما في قضية مخدرات بأسيوط

أسيوط - محمود عجمي:

قضت محكمة جنايات أسيوط بالسجن المشدد 18 عامًا وغرامة 55 ألف جنيه على شقيقين وابن عمهم، لإدانتهم بالاتجار في المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية.

كما أصدرت المحكمة حكمًا بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 5 آلاف جنيه على شقيق أحدهم لحيازته سلاحًا ناريًا وذخيرة، وذلك بقرية بني محمد المراونة بمركز أبنوب.

صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير، وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم وأحمد عصمت الزيني، وأمانة سر صلاح تمام وأحمد عبد العال.

وتعود وقائع القضية رقم 27680 لسنة 2024 جنايات أبنوب إلى ورود معلومات للأجهزة الأمنية عن نشاط المتهمين في تجارة المخدرات، حيث أسفرت حملة أمنية عن ضبطهم وبحوزتهم أسلحة نارية وذخائر وكميات من مخدر الحشيش والشابو، إلى جانب مبالغ مالية من متحصلات البيع.

واعترف المتهمون خلال التحقيقات بحيازتهم المضبوطات بقصد الاتجار، واستخدام الأسلحة للدفاع عن نشاطهم غير المشروع.