مصرع شخصين وإصابة 11 في حادث انقلاب ميكروباص بالغربية

الغربية ـ مروة شاهين :

لقي شخصين مصرعهما، وأصيب 11 آخرين، اليوم الأربعاء، في انقلاب سيارة ميكروباص على طريق طنطا كفر الشيخ الدولي، بمدخل مدينة قطور بمحافظة الغربية.

تلقت مديرية أمن الغربية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بحدوث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق طنطا كفر الشيخ الدولي بالقرب من مدخل مركز قطور، مما أسفر عن إصابة عدة أشخاص.

انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية وسيارات الإسعاف إلى محل الواقعة وتبين انقلاب سيارة ميكروباص على طريق طنطا كفر الشيخ الدولي، مما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 11 آخرين.

تم نقل المصابين إلى المستشفى، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.