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ضبط 11 عنصرا إجراميا بحوزتهم 63 كيلو حشيش وهيدرو بجنوب سيناء

03:25 م الأربعاء 19 مارس 2025

حشيش

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جنوب سيناء – رضا السيد:

تمكنت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن جنوب سيناء من ضبط 11 عناصر إجرامية تخصصت في الإتجار في المواد المخدرة، بحوزتهم نحو 63 كيلو جرام لمخدر الحشيش، و6 كيلو لمخدر الهيدرو، وذلك بالتنسيق مع قطاع الأمن العام.

وجرى ضبط 3 عناصر إجرامية وبحوزتهم 10 كيلو جرام لمخدر الحشيش، و6 كيلو جرام لمخدر الهيدرو، وضبط 3 عناصر إجرامية بينهم 2 لهم معلومات جنائية، وبحوزتهم 15 كيلو جرام لمخدر الحشيش، 6 كيلو جرام عجينة الحشيش المخدر، و2 سلاح أبيض، وضبط عنصرين إجراميين بحوزتهما 2 كيلو جرام لمخدر الحشيش.

وضبط 3 عناصر إجرامية بحوزتهم 30 كيلو حشيش، ومبالغ مالية بينهم عملات أجنبية ومحلية، وسلاح أبيض، وسيارة ملاكي.

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