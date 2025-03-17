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جثة و6 مصابين في انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي بأسيوط

11:10 ص الإثنين 17 مارس 2025

حادث انقلاب سيارة ميكروباص

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أسيوط ـ محمود عجمي:

لقي شخص مصرعه وأصيب 6 آخرون، اليوم الإثنين، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بعد تصادمها مع سيارة نقل على الطريق الصحراوي الغربي قبل محور منفلوط بمحافظة أسيوط.

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، بلاغًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع الحادث ووجود حالة وفاة ومصابين.

انتقل ضباط المركز وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تبين من المعاينة الأولية مصرع شخص وإصابة 6 آخرين وتم نقلهم إلى مستشفى منفلوط المركزي ومستشفى أسيوط الجامعي، وحرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة.

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انقلاب سيارة ميكروباص الطريق الصحراوي الغربي أسيوط
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