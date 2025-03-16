مصرع عامل أثناء حفر مشروع صرف صحي بقرية الشورانية في سوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

لقي عامل مصرعه متأثرًا بإصابته أثناء عمله في حفر مشروع الصرف الصحي، بقرية الشورانية بالمراغة شمالي محافظة سوهاج.

تلقى مأمور مركز شرطة المراغة إشارة من غرفة عمليات النجدة بانهيار حفر مشروع الصرف الصحي على شاب أثناء عمله بقرية الشورانية دائرة المركز.

تبين مصرع صابر محمد السيد 35 عامًا عامل ويقيم بناحية قرية الطليحات دائرة مركز شرطة جهينة.

وجرى انتشال الجثة، ونقلها لمشرحة مستشفى طهطا العام، وتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.