"فطارها في الجنة".. فتاة المنوفية تلقى مصرعها صائمة في حادث تصادم



المنوفية- أحمد الباهي:

لقيت فتاة من قرية شما التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، صباح اليوم السبت، مصرعها أثناء توجهها لمقر عملها، وذلك إثر تعرضها لحادث تصادم.

وخيمت حالة من الحزن بين أهالي قرية شما، ناعين الفقيدة "إيمان عيد عبد الجواد العشماوي" بكلمات الرثاء حزنًا عليها، لافتين إلى وفاتها صائمة أثناء ذهابها للعمل، مُتبعين بعبارة "فطارها في الجنة".

وشيع الأهالي جثمان المتوفاة في تمام الخامسة مساء اليوم، وذلك من مقابر القرية بعد إنهاء كافة تصاريح الدفن.