إصابة 3 سيدات في حادث انفجار أنبوبة غاز داخل عيادة بالبحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

أصيبت 3 سيدات بحروق متفرقة بأنحاء الجسد، اليوم الجمعة، إثر انفجار أنبوبة غاز بعيادة طبيب نساء وتوليد بمدينة الدلنجات بمحافظة البحيرة.

انتقلت قوات الحماية المدنية و سيارات الإطفاء لمكان الحادث وتم السيطرة على الحريق وأسفر الحادث عن إصابة: " مروة حسن علي 27 عاما بحروق بالجسم بنسبة 50%، أديبة حسن علي بحروق بالجسم بنسبة 60% ودينا صلاح معوض 32 عاما بجروح وحروق بالجسم بنسبة 70%.

وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.