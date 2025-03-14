إصابة 3 سيدات في حادث انفجار أنبوبة غاز داخل عيادة بالبحيرة
البحيرة - أحمد نصرة:
أصيبت 3 سيدات بحروق متفرقة بأنحاء الجسد، اليوم الجمعة، إثر انفجار أنبوبة غاز بعيادة طبيب نساء وتوليد بمدينة الدلنجات بمحافظة البحيرة.
انتقلت قوات الحماية المدنية و سيارات الإطفاء لمكان الحادث وتم السيطرة على الحريق وأسفر الحادث عن إصابة: " مروة حسن علي 27 عاما بحروق بالجسم بنسبة 50%، أديبة حسن علي بحروق بالجسم بنسبة 60% ودينا صلاح معوض 32 عاما بجروح وحروق بالجسم بنسبة 70%.
وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.
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