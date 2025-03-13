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"يارب أموت هناك".. وفاة سيدة من المنوفية أثناء أداء العمرة

03:32 م الخميس 13 مارس 2025

وفاة سيدة

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المنوفية- أحمد الباهي:

توفيت سيدة تدعى "عزيزة الفقي" من قرية كمشيش التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، أثناء أدائها فريضة العمرة في مكة المكرمة، وجرى أداء صلاة الجنازة عليها في المسجد الحرام ودفنها في مقبرة البقيع، وفقًا لرغبتها.

ونشر ابن السيدة الراحلة ويدعى عصام نصر، عبر فيسبوك نعيًا مؤثرًا قال فيه: "لله ما أعطى ولله ما أخذ، وبقلوب صابرة محتسبة ودموع مدرارة أنعي والدتي زهرة فؤادي وأشهد الله أنها كانت نعم الأم البارة بأهلها، أمي ثم أمي".

وأوضح "عصام" لموقع "مصراوي" أن والدته كانت تعاني من وعكة صحية قبل سفرها، واقترحت الأسرة تأجيل الرحلة إلى العام المقبل، لكنها أصرت على الذهاب هذا العام قائلة: "هعمل عمرة لأبوكم، ومين عارف يمكن ربنا يستجيب دعواتي وأموت هناك يا ولاد".

انطلقت رحلة السيدة "عزيزة الفقي" في الثاني من رمضان، حيث أخبرت أسرتها هاتفيًا بإتمامها العمرة وعزمها أداء عمرة أخرى لزوجها الراحل، وفي مسجد التنعيم، تعرضت لإغماءة لكنها استفاقت ونُقلت إلى مسكنها، وبعد استيقاظها لتؤدي صلاة الفجر، لفظت أنفاسها الأخيرة وهي صائمة، لترحل عن الدنيا في مكان طالما حلمت بالتواجد فيه.

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المنوفية أداء العمرة السيدة عزيزة الفقي
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