إعلان

المؤبد لـ3 متهمين بينهم شقيقين بتهمة الاتجار بالمخدرات في قنا

01:13 م الخميس 13 مارس 2025

تعبيرية عن محاكمة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

قنا- عبدالرحمن القرشي :

قضت محكمة جنايات قنا، برئاسة المستشار مصطفي أحمد عبدالعال رئيس المحكمة وعضوية المستشارين مهاب عبدالحميد وأبوبكر يس، ووكيل النيابة مصطفي جمال، وسكرتارية صلاح فراج وعلاء سلوك، بمعاقبة 3 أشخاص بينهم شقيقين، بالسجن المؤبد وغرامة نصف مليون جنيه بتهمة تكوين تشكيل عصابي تخصص في الاتجار في المواد المخدرة، بدائرة قسم بندر قنا.

تعود أحداث القضية إلى 10 يونيو من عام 2024، عندما وجهت جهات التحقيق للمتهمين أحمد.م.م.م، 34 عاما، وشقيقه قناوي، 25 عاما، ومحمد.ع.ح، 39 عاما، تهمة الاتجار في المخدرات بدائرة قسم شرطة قنا.

وكشفت التحقيقات أن قوة أمنية تمكنت من ضبط المتهمين وبحوزتهم كميات من مادة الشابو المخدر بقصد الاتجار، وسلاح أبيض كتر على نصله آثار لمادة الحشيش، وفرد روسي و6 طلقات نارية.

أحيلت القضية برقم 8092 لسنة 2024 جنايات قنا والمقيدة برقم 3498 لسنة 2024 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات والتي قضت بمعاقبة المتهمين بالسجن المؤبد وغرامة نصف مليون جنيه.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الاتجار بالمخدرات قنا محكمة جنايات قنا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

حادث القنطرة شرق.. مأساة أطفال الحضانة على شريط السكك الحديد (تغطية خاصة)
بعد إعلان مدبولي.. كم ستكون أسعار البنزين مع رفع الدعم نهاية 2025؟
قائمة مسلسلات النصف الثاني من رمضان 2025.. تعرض الأحد المقبل
حوار| المخرج أحمد خالد موسى يكشف عن كواليس "العتاولة 2": الأحداث ستفاجئ الجمهور