المؤبد لـ3 متهمين بينهم شقيقين بتهمة الاتجار بالمخدرات في قنا

قنا- عبدالرحمن القرشي :

قضت محكمة جنايات قنا، برئاسة المستشار مصطفي أحمد عبدالعال رئيس المحكمة وعضوية المستشارين مهاب عبدالحميد وأبوبكر يس، ووكيل النيابة مصطفي جمال، وسكرتارية صلاح فراج وعلاء سلوك، بمعاقبة 3 أشخاص بينهم شقيقين، بالسجن المؤبد وغرامة نصف مليون جنيه بتهمة تكوين تشكيل عصابي تخصص في الاتجار في المواد المخدرة، بدائرة قسم بندر قنا.

تعود أحداث القضية إلى 10 يونيو من عام 2024، عندما وجهت جهات التحقيق للمتهمين أحمد.م.م.م، 34 عاما، وشقيقه قناوي، 25 عاما، ومحمد.ع.ح، 39 عاما، تهمة الاتجار في المخدرات بدائرة قسم شرطة قنا.

وكشفت التحقيقات أن قوة أمنية تمكنت من ضبط المتهمين وبحوزتهم كميات من مادة الشابو المخدر بقصد الاتجار، وسلاح أبيض كتر على نصله آثار لمادة الحشيش، وفرد روسي و6 طلقات نارية.

أحيلت القضية برقم 8092 لسنة 2024 جنايات قنا والمقيدة برقم 3498 لسنة 2024 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات والتي قضت بمعاقبة المتهمين بالسجن المؤبد وغرامة نصف مليون جنيه.