محافظ أسوان يتفقد وحدة الجعافرة الصحية -صور

أسوان – إيهاب عمران:

تفقد اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، وحدة طب أسرة الجعافرة بمركز دراو، التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية، واطمأن على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وأكد المحافظ خلال تفقده للوحدة، أن الزيارات الميدانية للمنشآت الصحية بمختلف المدن والمراكز تهدف إلى الوقوف على أرض الواقع على مستوى الخدمات المقدمة للمواطن الأسواني، والعمل على تحويل هذه المنشآت إلى صروح جمالية متكاملة الخدمات والمرافق.

وأشار إلى أن المحافظة تعمل على قدم وساق لاستكمال الأعمال في بعض المنشآت الصحية، لتصبح 11 مستشفى و112 مركز طبي ووحدة صحية جاهزة للتطبيق الفعلي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتساهم وحدة طب أسرة الجعافرة في تقديم الخدمة الطبية والعلاجية لأكثر من 21 ألف نسمة، وذلك في تخصصات طب الأسرة والأسنان والاستقبال والطوارئ وتنظيم الأسرة والتطعيمات.

وتضم الوحدة فريقًا من الأطباء والتمريض والفنيين والعاملين والإداريين، بالإضافة إلى الصيدلية ومعامل التحاليل.

وجرى تسجيل 3367 ملف عائلي و13 ألف و905 ملف فردي للمواطنين في الوحدة، ويبلغ إجمالي التردد الشهري 2357 حالة.

تأتي زيارة محافظ أسوان لوحدة طب أسرة الجعافرة في إطار الجهود المستمرة لتطوير المنظومة الصحية في المحافظة، وتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين.