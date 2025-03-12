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وفد المكتب الفني للبابا تواضروس يقدم التهنئة لمحافظ المنيا بمناسبة شهر رمضان

04:00 م الأربعاء 12 مارس 2025

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المنيا- جمال محمد:

استقبل اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الأربعاء، وفد المكتب الفني لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لتقديم التهنئة بمناسبة شهر رمضان المبارك، ناقلاً أطيب الأمنيات بالتوفيق والسداد.

ضم الوفد المستشار بيشوي باسل جودت، والإعلامية ماريان شكري جاد، والمهندس درياس أشرف عبد الملاك، وديفيد عادل فاروق، والدكتور كريم بدر حلمي، عضو مجلس النواب.

رحّب المحافظ بالوفد، معربًا عن تقديره لهذه اللفتة الكريمة التي تعكس روح المحبة والتآخي بين أبناء الوطن الواحد، مؤكدًا على أهمية تعزيز التعاون والتواصل بين مختلف فئات المجتمع لتحقيق التنمية والازدهار في المحافظة.

من جانبه، أعرب الوفد عن خالص تهانيه للمحافظ ولأبناء المنيا بمناسبة شهر رمضان المبارك، متمنين دوام التقدم والرخاء لمصرنا الغالية.

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المنيا البابا تواضروس شهر رمضان
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