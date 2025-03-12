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مصرع 3 شباب في حادث سير ببني سويف

03:16 م الأربعاء 12 مارس 2025

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بني سويف- حمدي سليمان:

لقى 3 شباب مصرعهم، في حادث انقلاب دراجة بخارية، في نطاق مركز الواسطى شمال محافظة بني سويف، اليوم الأربعاء.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، بانقلاب دراجة بخارية على طريق السحارة، بالقرب من مدخل قرية أبويط التابعة لدائرة مركز الواسطى، فجرى التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين مصرع "حسام.أ.ع"، 20 عامًا، و"محمود.س.ف"، 20 عامًا، و"محمد.ف.ت"، 22 عامًا، وجميعهم يقيمون قرية قمن العروس التابعة لمركز الواسطى.

جرى نقل الجثامين الثلاثة إلى مشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر محضر بالواقعة.

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بني سويف دراجة بخارية طريق السحارة مدخل قرية أبويط
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