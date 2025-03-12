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توزيع 550 كرتونة رمضانية على أهالي قرى ملوي بالمنيا

01:18 م الأربعاء 12 مارس 2025

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المنيا- جمال محمد:

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بالمنيا، عن توزيع 550 كرتونة رمضانية بالتعاون مع جمعية الأورمان، لدعم الأسر الأولى بالرعاية في قرى مركز ملوي.

وأوضحت المديرية أنه تم توزيع الكراتين على عدد من الأسر في قرى: المحرص، عزبة شرموخ، عزبة البرنسه، عزبة يكن، تنده، عزبة عمرو، عزبة مهران، عزبة الحاج سيد، عزبة حموده، قلندول، حمدي، البراجيل، بني روح بمركز ملوي.

وقال عبدالحميد الطحاوى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمنيا، إن توزيع الكراتين جاء لإدخال روح البهجة على الأسر الأولى بالرعاية، والتخفيف عن كاهلهم وخاصة فى الأيام المباركة فى شهر رمضان، فضلاً عن العمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.

من جانبه، قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن جميع الأسر المستفيدة من الأرامل والمرضى ومحدودي الدخل وذوي الهمم، وذلك اسهاماً منها في توفير احتياجاتهم الأساسية، وترسيخ مبدأ التكافل الاجتماعي.

وأضاف شعبان أن التوزيع تم تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعى بالمنيا، والجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة بقرى ونجوع المحافظة، لافتاً إلى أن التوزيع جاء ضمن منظومة العمل الهادفة إلى إمداد الأسر غير القادرة بالمشروعات التنموية الصغيرة والمتناهية الصغر، وتقديم عدد من الخدمات الطبية في مجالات علاج مرضى العيون، والقلب، ومرضى السرطان.

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المنيا قرى ملوي مديرية التضامن الاجتماعي جمعية الأورمان
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